Ieri mentre lo Stabilicum era in votazione in Aula, davanti al Senato Alessandro Onorato, tra le “vittime” della misura che ha quadruplicato le sottoscrizioni necessarie per chi non è presente in Parlamento, ha protestato con i sostenitori di Progetto Civico Italia. Dalla piazza si sono alzati i cori “Mattarella, Mattarella” e anche il leader M5s Giuseppe Conte si è unito alla protesta attaccando una "norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale”. Onorato boccia quello che definisce un "salva-casta". Ma fa anche sapere di non voler fare "operazioni tattiche" per aggirare l'obbligo previsto per i nuovi partiti di procurarsi almeno 450mila firme al fine di poter correre ovunque, sia alla Camera che al Senato. Nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi della possibile creazione, con l'aiuto di Pd e M5s, di una componente a suo nome in Parlamento: cosa che gli consentirebbe di dover raccogliere solo 1.500 firme a collegio. Una ipotesi che però al momento non trova conferme concrete.