La nuova legge elettorale prevede un premio di governabilità che scatta qualora una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato: in questo caso il raggruppamento politico ottiene 70 deputati e 35 senatori in più, con lo scopo di garantire una maggioranza stabile in entrambi i rami del Parlamento. Se invece nessuna coalizione raggiunge la soglia del 42%, la legge elettorale rimane un proporzionale puro. Le liste singole e le coalizioni sono tenute a presentare un ‘listone’ a livello circoscrizionale, da cui saranno scelti i 70 deputati e 35 senatori del premio.

Legge elettorale - Sky TG24