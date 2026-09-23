Ddl Nucleare, ok definitivo del Senato. Meloni: "Scelta di buon senso"

Per avere le prime centrali funzionanti in Italia, ha spiegato Pichetto, "una stima che faccio, in base agli elementi che ho a disposizione dagli esperti del settore, è verso il 2033-2034". Sul deposito per le scorie nucleari, che l'Italia attende da oltre vent'anni, "il percorso è previsto nella delega", ha dichiarato il ministro. Una parte dei decreti legislativi riguarderà proprio il deposito". I provvedimenti secondo Pichetto distingueranno tra lo stoccaggio dei rifiuti ad alta radioattività e quello dei rifiuti a bassa e media radioattività. I primi "sono un quantitativo molto ridotto, poco più di 20 cask, quindi 200 metri quadri". Per questi ci sarà "uno stoccaggio temporaneo, e poi dovranno andare nel deposito geologico, che stiamo valutando a livello europeo". Poi ci sarà "il deposito dei rifiuti a bassa e media intensità: acciaio, ferro, mattoni delle vecchie centrali, e la produzione giornaliera di rifiuti radioattivi, in gran parte ospedalieri".

Leggi anche: Nucleare, Pichetto Fratin: "In Italia pronto nel 2033-2034, coprirà il 15% del fabbisogno"