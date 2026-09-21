Legge elettorale, al via alla Camera l'ultimo step della riforma

"Molto probabilmente nella prima settimana di ottobre si arriverà al voto finale”, ha preannunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è blindato e la stessa premier Giorgia Meloni ha già detto anticipato - per questioni "di chiarezza" - che sarà posta la fiducia. "La decisione di porre la fiducia è una scelta che ha fatto il governo, naturalmente in prima persona il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non è una scelta che si poteva fare singolarmente”, ha commentato Ciriani. "Deriva dal fatto che siamo di fronte a una svolta molto importante per il lavoro del governo, quindi ognuno di noi si deve assumere la responsabilità delle lealtà di un voto a favore della legge elettorale”. Questo però non significa che il voto finale sia al riparo da sorprese, come dimostrato dal primo passaggio a Montecitorio dello Stabilicum, che ha dovuto fare i conti con i franchi tiratori.

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