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Politica

Da Prodi a Meloni, quando i franchi tiratori fanno tremare i governi

Valentina Bendicenti

Valentina Bendicenti

©Ansa

Le corse per il Quirinale, ma anche le leggi elettorali: sono questi i terreni in cui si sono verificate più spesso le imboscate parlamentari. Ripercorriamo la storia dei fuochi amici (e dei tentativi di arginarli) dalla Prima Repubblica a oggi

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