La legge elettorale e le buone pratiche ignorate

La riforma della legge elettorale arriva a ridosso del voto, nonostante le raccomandazioni dell’Osce sulla necessità di un confronto ampio tra maggioranza e opposizioni. Un percorso che rischia di lasciare fuori una visione di lungo periodo sul sistema di voto
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