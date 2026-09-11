Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

La legge elettorale e le buone pratiche ignorate

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

La riforma della legge elettorale arriva a ridosso del voto, nonostante le raccomandazioni dell’Osce sulla necessità di un confronto ampio tra maggioranza e opposizioni. Un percorso che rischia di lasciare fuori una visione di lungo periodo sul sistema di voto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ