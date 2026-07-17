Come potrebbe cambiare la maggioranza alla Camera e al Senato se si votasse oggi, stando ai sondaggi attuali? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24: YouTrend ha prodotto delle elaborazioni, mettendo a confronto la vecchia e la nuova legge elettorale e immaginando uno scenario in cui Roberto Vannacci è alleato del centrodestra e uno in cui corre da solo. Ecco cos’è emerso