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Legge elettorale, come potrebbe cambiare la maggioranza con i due sistemi. Le simulazioni

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Ansa/Sky TG24

Come potrebbe cambiare la maggioranza alla Camera e al Senato se si votasse oggi, stando ai sondaggi attuali? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24: YouTrend ha prodotto delle elaborazioni, mettendo a confronto la vecchia e la nuova legge elettorale e immaginando uno scenario in cui Roberto Vannacci è alleato del centrodestra e uno in cui corre da solo. Ecco cos’è emerso

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