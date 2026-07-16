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Legge elettorale, caos e cartelli di protesta dall'opposizione prima del voto finale VIDEO

Politica

Bagarre alla Camera prima del voto finale sulla legge elettorale. Caos e cartelli di protesta dai banchi del centrosinistra con l'invito al governo a rassegnare le dimissioni. I commessi dell'Aula vengono chiamati per rimuovere i cartelli prima della ripresa delle dichiarazioni di voto (DIRETTA LIVEBLOG SULLA LEGGE ELETTORALE)

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