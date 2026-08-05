Australia, delfina piange il cucciolo morto per 11 giorni

In Australia una delfina di nome Fraggle ha trasportato il corpo del suo cucciolo morto nelle acque dell'estuario di Leschenault. Il piccolo, nato solo due settimane prima, è deceduto per un'elevata frequenza respiratoria. I ricercatori di Geographe Marine Research hanno filmato la scena con un drone. Il periodo di lutto della madre è durato 11 giorni, segnando la quarta perdita consecutiva per l'animale.