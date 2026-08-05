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Australia, delfina piange il cucciolo morto per 11 giorni

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In Australia una delfina di nome Fraggle ha trasportato il corpo del suo cucciolo morto nelle acque dell'estuario di Leschenault. Il piccolo, nato solo due settimane prima, è deceduto per un'elevata frequenza respiratoria. I ricercatori di Geographe Marine Research hanno filmato la scena con un drone. Il periodo di lutto della madre è durato 11 giorni, segnando la quarta perdita consecutiva per l'animale.

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