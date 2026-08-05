Australia, delfina piange il cucciolo morto per 11 giorni

In Australia una delfina di nome Fraggle ha trasportato il corpo del suo cucciolo morto nelle acque dell'estuario di Leschenault. Il piccolo, nato solo due settimane prima, è deceduto per un'elevata frequenza respiratoria. I ricercatori di Geographe Marine Research hanno filmato la scena con un drone. Il periodo di lutto della madre è durato 11 giorni, segnando la quarta perdita consecutiva per l'animale.
Prossimi video
Sky Tg24 Mondo, Una sfida democratica: le primarie in Michigan
Mondo
Raid russi su Kiev. Drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia
Mondo
Emergenza a Ceuta, migranti accampati vicino al cimitero
Mondo
Ceuta, magistratura marocchina incrimina 25 presunti trafficanti
Mondo
Sky TG24, Timeline, Il ricatto politico insito nella crisi dei migranti a Ceuta
Mondo
Primarie Michigan, El-Sayed: "Impegno in protezione ebrei"
Mondo
Primarie Michigan, El-Sayed: Tra dem più unità che divisioni
Mondo