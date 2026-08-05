Danubio in secca, le foto satellitari della crisi idrica

Le immagini satellitari mostrano un drastico calo del livello del fiume Danubio a causa delle recenti ondate di calore. La secca ha costretto la centrale nucleare di Paks in Ungheria a sospendere le attività, mentre in Serbia la produzione idroelettrica di Djerdap 1 è scesa al 20%. Per colmare le perdite e soddisfare la domanda energetica, Ungheria e Serbia faranno ricorso all'importazione di elettricità.