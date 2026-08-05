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Taiwan, al via esercitazioni militari Han Kuang di 10 giorni

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Taiwan ha avviato le esercitazioni "Han Kuang", manovre militari della durata di 10 giorni per testare la reazione dei comandanti a mosse nemiche impreviste, introducendo per la prima volta limitazioni temporanee a Internet. A Taipei i riservisti si addestrano con mortai e fucili nelle scuole e i blindati sfilano in città. I cittadini hanno espresso pareri contrastanti sul valore delle operazioni.

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