Taiwan, al via esercitazioni militari Han Kuang di 10 giorni

Taiwan ha avviato le esercitazioni "Han Kuang", manovre militari della durata di 10 giorni per testare la reazione dei comandanti a mosse nemiche impreviste, introducendo per la prima volta limitazioni temporanee a Internet. A Taipei i riservisti si addestrano con mortai e fucili nelle scuole e i blindati sfilano in città. I cittadini hanno espresso pareri contrastanti sul valore delle operazioni.