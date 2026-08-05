Un detrito di un razzo SpaceX colpisce la Luna

Un detrito di un razzo Falcon 9 di SpaceX, rimasto in orbita dopo una missione del 2025, avrebbe colpito la superficie della Luna. Secondo gli astronomi, l'impatto, avvenuto a una velocità di circa 8.700 chilometri orari, potrebbe aver creato un cratere di circa 30 metri di diametro. L'evento rappresenta una rara opportunità per studiare gli effetti di un impatto con caratteristiche note. La conferma definitiva è attesa dopo l'analisi delle immagini raccolte dai telescopi, poiché nessuna sonda si trovava nella posizione utile per osservare lo schianto in diretta.
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