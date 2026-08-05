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Incipit, alla scoperta di Israel Joshua Singer

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In occasione della pubblicazione dei sui reportage per Giuntina, lo scrittore yiddish è il protagonista della nuova puntata di "Incipit". A raccontarlo è il suo curatore, Enrico Benella

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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