Incipit, alla scoperta di Israel Joshua Singer

In occasione della pubblicazione dei sui reportage per Giuntina, lo scrittore yiddish è il protagonista della nuova puntata di "Incipit". A raccontarlo è il suo curatore, Enrico BenellaTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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