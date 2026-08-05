Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Washington, incendi devastano Spokane: 64mila evacuati

Mondo

Proseguono gli incendi che da giorni stanno colpendo l'area di Spokane, nello Stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Le fiamme hanno distrutto oltre 700 edifici e costretto circa 64 mila persone a evacuare. I roghi hanno già devastato più di 3.200 ettari di territorio e continuano a essere favoriti dalla siccità e dalle elevate temperature, mentre centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Prossimi video

Emergenza migranti a Ceuta, centinaia di persone ancora in cerca dei loro cari

Mondo

Washington, incendi devastano Spokane: 64mila evacuati

Mondo

Polonia, treno travolge un rimorchio fermo sui binari

Mondo

Germania, il Reno in secca svela relitti e antichi moniti

Mondo

Guatemala, erutta il Vulcano del Fuoco: evacuazioni

Mondo

California, incendio fuori controllo: scattano evacuazioni

Mondo