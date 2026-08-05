Washington, incendi devastano Spokane: 64mila evacuati

Proseguono gli incendi che da giorni stanno colpendo l'area di Spokane, nello Stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Le fiamme hanno distrutto oltre 700 edifici e costretto circa 64 mila persone a evacuare. I roghi hanno già devastato più di 3.200 ettari di territorio e continuano a essere favoriti dalla siccità e dalle elevate temperature, mentre centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
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