Polonia, treno travolge un rimorchio fermo sui binari

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui un treno passeggeri travolge un rimorchio agricolo rimasto sui binari a un passaggio a livello in Polonia. Secondo le Ferrovie polacche, il conducente del trattore, risultato in stato di ebbrezza, si è fermato sui binari mentre le sbarre si stavano abbassando e i segnali luminosi erano già attivi. Nell'incidente non si sono registrati feriti, ma le autorità sottolineano che sono state messe in pericolo circa 500 persone a bordo del convoglio.