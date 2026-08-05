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Polonia, treno travolge un rimorchio fermo sui binari

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Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui un treno passeggeri travolge un rimorchio agricolo rimasto sui binari a un passaggio a livello in Polonia. Secondo le Ferrovie polacche, il conducente del trattore, risultato in stato di ebbrezza, si è fermato sui binari mentre le sbarre si stavano abbassando e i segnali luminosi erano già attivi. Nell'incidente non si sono registrati feriti, ma le autorità sottolineano che sono state messe in pericolo circa 500 persone a bordo del convoglio.

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