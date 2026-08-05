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Guatemala, erutta il Vulcano del Fuoco: evacuazioni

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Una nuova eruzione del Vulcano del Fuoco ha spinto le autorità del Guatemala a dichiarare l'allerta rossa e ad avviare l'evacuazione delle comunità più esposte. Quasi 1.700 persone sono già state trasferite nei centri di accoglienza, mentre il vulcano continua a emettere lava, cenere e gas. Le autorità hanno invitato 18 comunità a lasciare le proprie abitazioni, ma alcuni residenti esitano per il timore di saccheggi.

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