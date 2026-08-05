Missili russi su Kiev, almeno 15 morti e 27 feriti

Un attacco russo con missili balistici ha colpito nella notte Kiev e l'area circostante, causando almeno 17 morti e 44 feriti. I bombardamenti hanno provocato incendi in diversi edifici e una fuoriuscita di ammoniaca, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver preso di mira centri logistici utilizzati a fini militari, mentre le autorità ucraine denunciano l'ennesimo attacco contro la capitale e aree civili.