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Missili russi su Kiev, almeno 15 morti e 27 feriti

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Un attacco russo con missili balistici ha colpito nella notte Kiev e l'area circostante, causando almeno 17 morti e 44 feriti. I bombardamenti hanno provocato incendi in diversi edifici e una fuoriuscita di ammoniaca, mentre i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver preso di mira centri logistici utilizzati a fini militari, mentre le autorità ucraine denunciano l'ennesimo attacco contro la capitale e aree civili.

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