Germania, il Reno in secca svela relitti e antichi moniti

Il livello eccezionalmente basso del Reno, in Germania, sta riportando alla luce reperti normalmente sommersi, tra cui un vecchio peschereccio affondato e le cosiddette "pietre della fame". Questi antichi massi, incisi durante le grandi siccità del passato, servivano a lasciare un monito alle generazioni future sul rischio di carestie causate dalla mancanza d'acqua. La persistente siccità e le ondate di calore che stanno colpendo l'Europa hanno ridotto sensibilmente la portata del fiume, con ripercussioni anche sulla navigazione commerciale.