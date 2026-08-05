California, incendio fuori controllo: scattano evacuazioni

Un vasto incendio boschivo continua ad avanzare nella contea di Calaveras, in California, dove il cosiddetto Gann Fire ha già devastato oltre 2.500 ettari di territorio. Secondo le autorità, il rogo è ancora completamente fuori controllo, favorito dalla vegetazione, dalla conformazione del terreno e dal vento. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme, mentre restano in vigore gli ordini di evacuazione per le comunità più esposte.
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