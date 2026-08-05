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California, incendio fuori controllo: scattano evacuazioni

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Un vasto incendio boschivo continua ad avanzare nella contea di Calaveras, in California, dove il cosiddetto Gann Fire ha già devastato oltre 2.500 ettari di territorio. Secondo le autorità, il rogo è ancora completamente fuori controllo, favorito dalla vegetazione, dalla conformazione del terreno e dal vento. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme, mentre restano in vigore gli ordini di evacuazione per le comunità più esposte.

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