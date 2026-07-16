Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fdi vota l'emendamento dei vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari: proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Oggi voto finale. Via libera a scrutinio segreto a primo articolo della riforma: 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni, prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede: chi si iscrive a un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato. Schlein contro Meloni: 'Fischietta come se non fosse successo niente'.

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