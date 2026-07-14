La Camera ha bocciato per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale: 188 contrari, 187 favorevoli, con lo scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La premier Giorgia Meloni affida a un post su Facebook la sua reazione: "Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude". E ammette che nella maggioranza "sono mancati diversi voti": "Serve una riflessione" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ci ha provato, ma non è bastato. La maggioranza è andata sotto alla Camera sull'emendamento che puntava a reintrodurre le preferenze nella nuova legge elettorale. La proposta, firmata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc, è stata respinta per un solo voto: 188 contrari contro 187 favorevoli, in una votazione a scrutinio segreto come avevano chiesto le opposizioni. A stretto giro è arrivata la reazione di Giorgia Meloni, affidata a un post su Facebook: "Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude".

Il post di Meloni: "Un'occasione persa" Nel messaggio la premier rivendica il tentativo e attacca il metodo del voto segreto. "Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate", scrive. "Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto". Il risultato, aggiunge, è che sinistra e opposizioni hanno votato compatte contro. La chiude con un giudizio politico: "Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci". E in un poscritto punta il dito contro l'esultanza degli avversari: "La scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto".

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