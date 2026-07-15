Proprio sulle preferenze si sono create le tensioni maggiori all’inizio dell’esame degli emendamenti. Fratelli d’Italia, Udc e Noi Moderati hanno proposto di sostituire le liste bloccate del plurinominale con un elenco di 7 nomi, dando la possibilità dal secondo in poi (visto che il primo è bloccato) di mettere una crocetta accanto al nome (o ai nomi) preferiti già stampati sulla scheda. Nel meccanismo previsto chi è candidato nel listino circoscrizionale deve essere anche candidato in almeno un collegio della circoscrizione, come capolista, ma per chi vince il premio di maggioranza il seggio scatta nel listino del premio di fatto rendendo il meccanismo in parte a preferenza. Forza Italia e la Lega, dopo forti reticenze, avevano deciso di firmare anche loro l’emendamento, mostrando di fatto la compattezza della maggioranza. Le opposizioni alla Camera hanno poi chiesto di procedere con voto segreto – ipotesi da subito osteggiata da Meloni – e il risultato è stata la bocciatura del testo per un solo voto, nonostante sulla carta la maggioranza avrebbe dovuto avere come minimo 30 voti favorevoli in più rispetto a quelli ottenuti.

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