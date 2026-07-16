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Ipotesi elezioni anticipate, quando maturano le pensioni dei parlamentari?

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Ansa/Sky TG24

Dopo il ko della maggioranza alla Camera dei Deputati sull'emendamento alla legge elettorale in tema di preferenza, si è tornati a parlare della possibilità di una fine prematura della legislatura. Secondo molti, la data a cui guardare potrebbe essere quella del 14 aprile 2027, quando molti parlamentari alla loro prima esperienza raggiungeranno i requisiti per la pensione

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