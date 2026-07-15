Uno dei nodi aperti sull'eventuale fine anticipata della legislatura è la pensione degli attuali parlamentari. Vediamo con Lorenzo Borga quando matura e che influenza potrebbe avere sull'ipotesi di un voto anticipato (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)
Prossimi Video
Uk, l'ultimo intervento alla Camera di Keir Starmer
Mondo
Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.07.2026
Economia
Saman, la Cassazione conferma le condanne
Cronaca
Sky TG24, Timeline, I raid americani in Iran e gli attacchi di Teheran nei Paesi del Golfo
Mondo
Teheran, murales contro Trump tra slogan di vendetta
Mondo
Francesco Totti nello spot di Spider-Man: Brand New Day
Spettacolo
San Francisco, barca affonda: un morto e due dispersi
Mondo