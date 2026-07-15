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Ipotesi elezioni anticipate, quando maturano le pensioni dei parlamentari?

Economia

Uno dei nodi aperti sull'eventuale fine anticipata della legislatura è la pensione degli attuali parlamentari. Vediamo con Lorenzo Borga quando matura e che influenza potrebbe avere sull'ipotesi di un voto anticipato (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)

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