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Legge elettorale, Ciriani a Sky TG24: "Dimissioni? No, il governo va avanti"

Politica

Dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale, a Start è intervenuto Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento, che spiega come il governo non abbia intenzione di cedere il passo: "Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di avere dato stabilità a questo Paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al Paese, anche al centrosinistra" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: HANNO PREVALSO INTERESSI PERSONALI)

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