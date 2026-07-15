Dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale, a Start è intervenuto Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento, che spiega come il governo non abbia intenzione di cedere il passo: "Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di avere dato stabilità a questo Paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al Paese, anche al centrosinistra" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: HANNO PREVALSO INTERESSI PERSONALI)