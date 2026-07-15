L’Aula della Camera riprende oggi i lavori per l’esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto: per un voto, dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l’emendamento sulle preferenze presentato da Fdi, Noi Moderati e Udc e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva "messo la faccia", chiedendo alle opposizioni di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Opposizioni che ora chiedono le dimissioni: "Avete fallito, a casa". Intervenendo a Sky TG24, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e "siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese".

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