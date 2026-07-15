Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: "Governo va avanti". Voto entro venerdì. LIVE
L’Aula della Camera riprende oggi i lavori per l’esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto: per un voto, dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l’emendamento sulle preferenze presentato da Fdi, Noi Moderati e Udc e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Opposizioni che ora chiedono le dimissioni: "Avete fallito, a casa". Il ministro Ciriani a Sky TG24: “Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo”
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L’Aula della Camera riprende oggi i lavori per l’esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto: per un voto, dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l’emendamento sulle preferenze presentato da Fdi, Noi Moderati e Udc e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva "messo la faccia", chiedendo alle opposizioni di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Opposizioni che ora chiedono le dimissioni: "Avete fallito, a casa". Intervenendo a Sky TG24, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e "siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese".
Gli approfondimenti:
- Come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze
- Cosa succede ora al governo: elezioni anticipate o correzione al Senato?
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Su preferenze dal governo parere conforme al relatore
Il governo, per voce della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell'Aula della Camera ha dato parere conforme ai relatori sugli emendamenti sulle preferenze alla legge elettorale.
Opposizioni chiedono voto segreto sugli emendamenti sulle preferenze
Le opposizioni a quanto si apprende hanno chiesto il voto segreto sugli emendamenti sulle preferenze su cui il relatore di maggioranza si è rimesso all'Aula. Anche questa mattina la Camera è gremita per l'esame della legge elettorale. Pieni i banchi della maggioranza e dell'opposizioni, presenti anche diversi ministri e sottosegretari.
L'analisi di Pregliasco sul voto di ieri. VIDEO
Cosa ha detto la premier Meloni
Ieri, dopo la battuta d’arresto alla Camera, la premier Giorgia Meloni è intervenuta sui social: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione".
Le parole del ministro Ciriani a Sky TG24. VIDEO
Dopo ritiro emendamenti delle opposizioni ne restano una sessantina
Dopo il ritiro per protesta da parte delle opposizioni di quasi tutti gli emendamenti alla legge, sono rimasti da votare in Aula una sessantina di proposte di modifica. Inizialmente si partiva da 200.
Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così
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Ciriani a Sky TG24: “Franchi tiratori fra i 20 e i 25”
"I franchi tiratori sono stati 20 o 25, cambia poco se siano stati 20 o 25, è abbastanza indifferente. Ma se sono mancati 20-25 qualcuno ha ovviamente votato diversamente da come indicato dalla maggioranza”, ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite di Start su Sky TG24. "Non ho le prove, è impossibile sapere chi ha votato a favore e chi contro, anche per quanto riguarda Futuro nazionale. Sapevamo che molti partiti erano contrari alle preferenze" ma "noi rivendichiamo questa battaglia e abbiamo provato a convincere i nostri alleati”.
Relatore cambia parere su due emendamenti sulle preferenze
Oggi, intanto, sono ripresi i lavori dell’Aula. Il relatore di maggioranza della legge elettorale Angelo Rossi (FdI), durante la seduta odierna, annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vanacciano Edoardo Ziello, e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di 'remissione all'Aula'. La notizia, filtrata da ambienti della maggioranza, è stata confermata all'ANSA dallo stesso Rossi.
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Ciriani a Sky TG24: “Noi intendiamo andare avanti”
"Noi non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese”, ha detto questa mattina il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite di Start su Sky TG24, rispondendo alla domanda su quale sia la posizione del governo dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale e sottolineando come il governo sia pronto ad andare avanti.
Come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere
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La maggioranza sotto sulla legge elettorale
Un terremoto politico si è abbattuto sulla maggioranza che sostiene il governo Meloni: ieri, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Fi, l'emendamento di Fdi sulle preferenze nella nuova legge elettorale sul quale la Meloni aveva "messo la faccia" non ha retto allo scrutinio segreto alla Camera ed è stato bocciato per un solo voto. Le opposizioni hanno esultato, mentre la premier ha detto: “Serve una riflessione”.