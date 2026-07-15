Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: "Governo va avanti". Voto entro venerdì. LIVE

live Politica
©Ansa

L’Aula della Camera riprende oggi i lavori per l’esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto: per un voto, dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l’emendamento sulle preferenze presentato da Fdi, Noi Moderati e Udc e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Opposizioni che ora chiedono le dimissioni: "Avete fallito, a casa". Il ministro Ciriani a Sky TG24: “Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo”

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

L’Aula della Camera riprende oggi i lavori per l’esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto: per un voto, dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l’emendamento sulle preferenze presentato da Fdi, Noi Moderati e Udc e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva "messo la faccia", chiedendo alle opposizioni di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Opposizioni che ora chiedono le dimissioni: "Avete fallito, a casa". Intervenendo a Sky TG24, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e "siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Su preferenze dal governo parere conforme al relatore

Il governo, per voce della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell'Aula della Camera ha dato parere conforme ai relatori sugli emendamenti sulle preferenze alla legge elettorale.

Opposizioni chiedono voto segreto sugli emendamenti sulle preferenze

Le opposizioni a quanto si apprende hanno chiesto il voto segreto sugli emendamenti sulle preferenze su cui il relatore di maggioranza si è rimesso all'Aula. Anche questa mattina la Camera è gremita per l'esame della legge elettorale. Pieni i banchi della maggioranza e dell'opposizioni, presenti anche diversi ministri e sottosegretari.

L'analisi di Pregliasco sul voto di ieri. VIDEO

Cosa ha detto la premier Meloni

Ieri, dopo la battuta d’arresto alla Camera, la premier Giorgia Meloni è intervenuta sui social: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione".

Le parole del ministro Ciriani a Sky TG24. VIDEO

Dopo ritiro emendamenti delle opposizioni ne restano una sessantina

Dopo il ritiro per protesta da parte delle opposizioni di quasi tutti gli emendamenti alla legge, sono rimasti da votare in Aula una sessantina di proposte di modifica. Inizialmente si partiva da 200.

Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così

Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così

Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così

Vai al contenuto

Ciriani a Sky TG24: “Franchi tiratori fra i 20 e i 25”

"I franchi tiratori sono stati 20 o 25, cambia poco se siano stati 20 o 25, è abbastanza indifferente. Ma se sono mancati 20-25 qualcuno ha ovviamente votato diversamente da come indicato dalla maggioranza”, ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite di Start su Sky TG24. "Non ho le prove, è impossibile sapere chi ha votato a favore e chi contro, anche per quanto riguarda Futuro nazionale. Sapevamo che molti partiti erano contrari alle preferenze" ma "noi rivendichiamo questa battaglia e abbiamo provato a convincere i nostri alleati”.

Relatore cambia parere su due emendamenti sulle preferenze

Oggi, intanto, sono ripresi i lavori dell’Aula. Il relatore di maggioranza della legge elettorale Angelo Rossi (FdI), durante la seduta odierna, annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vanacciano Edoardo Ziello, e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di 'remissione all'Aula'. La notizia, filtrata da ambienti della maggioranza, è stata confermata all'ANSA dallo stesso Rossi.

Cosa succede ora al governo: elezioni anticipate o correzione al Senato?

Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze

Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze

Vai al contenuto

Ciriani a Sky TG24: “Noi intendiamo andare avanti”

"Noi non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese”, ha detto questa mattina il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite di Start su Sky TG24, rispondendo alla domanda su quale sia la posizione del governo dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale e sottolineando come il governo sia pronto ad andare avanti.

Come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere

Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze

Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze

Vai al contenuto

La maggioranza sotto sulla legge elettorale

Un terremoto politico si è abbattuto sulla maggioranza che sostiene il governo Meloni: ieri, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Fi, l'emendamento di Fdi sulle preferenze nella nuova legge elettorale sul quale la Meloni aveva "messo la faccia" non ha retto allo scrutinio segreto alla Camera ed è stato bocciato per un solo voto. Le opposizioni hanno esultato, mentre la premier ha detto: “Serve una riflessione”.

Politica: Altre notizie

Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze

Politica

La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera, per un solo voto e a scrutinio...

Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze

Politica

I deputati di Montecitorio hanno bocciato, con voto segreto, il testo messo a punto da FdI, Noi...

Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze

Politica

La Camera dei Deputati ha bocciato l’emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova...

Legge elettorale, Meloni dopo il ko: "Ha vinto la palude"

Politica

La Camera ha bocciato per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella...

Ddl legge elettorale, Renzi: "Meloni si dimetta e si vada al voto"

Politica

Lo ha detto il leader di Italia Viva sui social, dopo che la Camera ha bocciato, a voto segreto,...

Politica: I più letti