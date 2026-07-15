Sky Cube 15/7 - Legge elettorale, quali sono gli scenari?

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Legge elettorale, quali sono gli scenari adesso? Sky Cube 15/07

Politica

All'indomani della bocciatura dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale, l'aula della camera riprende i lavori. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Giorgia Meloni, riaprendo il dibattito su eventuali elezioni anticipate. Ma quali sono gli scenari adesso? In questa puntata di Sky Cube Claudio Calì dialoga con Giuseppe De Bellis

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