Guardando i tabulati ufficiali della votazione sull'emendamento sulle preferenze, i deputati di Fratelli d'Italia erano tutti presenti, tolti i cinque in missione (su 116 hanno quindi votato in 111). Quattro i deputati della Lega assenti al momento del voto e quattro in missione (su 56 hanno partecipato al voto in 48), mentre sono due i deputati di Forza Italia che non hanno partecipato al voto (su 53 hanno votato in 51). Noi moderati tutti presenti e votanti: 8 su 8. Tra gli azzurri assenti al momento del voto Deborah Bergamini e Francesco Cannizzaro (che dai tabulati non risultano in missione), e tra i leghisti mancavano Antonio Angelucci, Vanessa Cattoi, Vannia Gava e Valeria Sudano (anche loro assenti ma non in missione). Compatti i deputati di FdI: nessun assente e 5 erano in missione, tra loro figura anche la premier Giorgia Meloni. In missione, quindi assenti 'giustificati', sempre dai tabulati ddella votazione, risultano: Giangiacomo Calovini, Edmondo Cirielli, Giorgia Meloni, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti di FdI; Mirco Carloni, Federico Freni, Giancarlo Giorgetti, Nicola Molteni della Lega.

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