Introduzione

Ieri il governo ha impresso un'accelerazione al Senato, in Commissione politiche europee, allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Una mossa che non è piaciuta alle opposizioni e davanti alla quale il confronto politico - ancora segnato dai postumi dalle violenze di Bologna e dalla guerriglia No Tav - è tornato a infiammarsi. Ma cosa prevede il provvedimento in questione e quali sono i nodi che alimentano i dubbi?