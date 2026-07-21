La proposta consiste in un solo articolo. Probabilmente il provvedimento sarà assegnato alla commissione Giustizia di Palazzo Madama. Nella relazione illustrativa del testo, si legge che "l'attuale assetto normativo, pur maggiormente favorevole rispetto al passato, espone ancora il cittadino aggredito al rischio di lunghi e gravosi accertamenti giudiziari, specie nei casi di reazioni istintive in situazioni di elevato stress e pericolo". Da qui la necessità di un nuova norma - prosegue il ragionamento - che "intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un'aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valorizzando il diritto fondamentale all'incolumità personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. L'intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza" per cui "la pretesa di un calcolo raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come una inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore".

Vedi anche: Legittima difesa, requisiti e limiti di un principio giuridico