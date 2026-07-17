Legittima difesa, come funziona e che cosa prevede la legge in Italia

Il perimetro della legittima difesa è disciplinato dall’articolo 52 del Codice penale. Questo prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Il testo prosegue spiegando che “nei casi previsti dall'articolo 614 (quello che disciplina la violazione di domicilio, ndr), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione”. L’articolo, come ricordato dal Corriere della Sera, è stato riformato nel 2019 dal governo Conte I al fine di ampliare l’ambito di applicazione della normativa.

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