Sky Cube 17/7 - Legittima difesa e grazia, come funzionano?

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Caso Mario Roggero, la legittima difesa e chi può concedere la grazia - Sky Cube 17/7

Politica

Ci sono due temi legati al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato (e ora in carcere) per aver ucciso due rapinatori: quello della legittima difesa e quello della grazia. La prima è stata chiamata in causa fin dal giorno dell'omicidio. La seconda è diventata un nuovo caso politico con il ministro Nordio che ha avviato la pratica e il presidente della Repubblica Mattarella che ha dovuto ribadire che spetta solo al Capo dello Stato. In questo Sky Cube proviamo a fare chiarezza sulla vicenda e su questi due con Paolo Fratter, Diletta Giuffrida e Pierfrancesco Ferrara

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