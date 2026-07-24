Imputabilità minori tra 14 e 18 anni, cosa prevede il ddl del governo

Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde, ha parlato di “deriva autoritaria” e poi ha aggiunto: “Le parole di Carlo Nordio sono gravissime. Dopo sei decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra: più propaganda, più repressione, meno sicurezza".