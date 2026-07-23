Il Cdm ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La premier: "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nella giornata di oggi il Cdm ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore: d’ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna "sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere, adottata finora. Non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. Con questa norma invertiamo l'onere della prova", ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un videomessaggio ha sottolineato: "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori". Critiche dalle opposizioni, con la segretaria del PD Elly Schlein che ha commentato dalla Festa de l'Unità a Bagno a Ripoli: "Hanno fatto un Cdm senza affrontare un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che il governo affronti. Basta con la propaganda".

Nordio: “Provvedimento adottato per l’aumento della delinquenza minorile” "È il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti, a cominciare dal decreto Caivano che sono stati adottati in seguito all'aumento della delinquenza minorile. Si tratta di una sorta di facilitazione del processo" perché "anche tutte le norme per quanto riguarda l'età e l'imputabilità sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, quando era diversa la delinquenza minorile, quantitativamente e anche qualitativamente", ha dichiarato Nordio nella conferenza stampa. "Il significato politico" è "quello di facilitare le indagini - ha detto il ministro - perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato a dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta". Vedi anche Istituti penali minorili, Antigone: con decreto Caivano aumento di detenuti