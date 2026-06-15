Forlì, ragazzi devastano stadio: non potete farci niente, siamo minori

Un gruppo di ragazzini, quasi tutti minorenni, ha colpito di nuovo il centro sportivo "Nevio Treossi" di Vecchiazzano, alla periferia di Forlì. Bottiglie e sedie scagliate nel parco, spogliatoi danneggiati, recinzioni divelte

Un gruppo di ragazzini, quasi tutti minorenni, ha preso di mira nella serata di domenica 14 giugno il centro sportivo comunale "Nevio Treossi" di Vecchiazzano, alla periferia di Forlì. Bottiglie e sedie scagliate nel parco, spogliatoi danneggiati e recinzioni divelte: il Consiglio dell'Asd Vecchiazzano, che gestisce l'impianto, denuncia una situazione "fuori controllo" e annuncia l'attivazione di una vigilanza privata serale a proprie spese. A pesare, oltre ai danni, è la replica con cui i giovani avrebbero respinto ogni richiamo: "Siamo minorenni, non potete farci nulla".

A finire ancora una volta nel mirino è stato l'impianto gestito dall'Asd Vecchiazzano, che ha denunciato i danni e l'escalation di episodi attraverso le pagine di ForlìToday.