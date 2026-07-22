Un 25enne è stato ucciso in strada a coltellate a Bari Sardo, in Ogliastra, mentre era insieme a una ragazza. L'aggressore è il conducente di un'auto che prima ha investito la coppia, quindi è sceso e ha colpito ripetutamente il 25enne, uccidendolo. La ragazza è invece rimasta ferita: ha riportato gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari.