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Sardegna, travolge coppia in auto, poi scende e uccide il ragazzo a coltellate

Cronaca
©Ansa

L'aggressione in strada a Bari Sardo, in Ogliastra: vittima è un 25enne, che è stato colpito ripetutamente dall'aggressore con un coltello dopo l'investimento. Grave la ragazza che era con lui

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Un 25enne è stato ucciso in strada a coltellate a Bari Sardo, in Ogliastra, mentre era insieme a una ragazza. L'aggressore è il conducente di un'auto che prima ha investito la coppia, quindi è sceso e ha colpito ripetutamente il 25enne, uccidendolo. La ragazza è invece rimasta ferita: ha riportato gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari.

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