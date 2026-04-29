Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

California, Disneyland adotta riconoscimento facciale: polemica in Usa

Mondo
©Getty

Da qualche settimana non basta più scansionare il QR code del biglietto, ma bisogna anche farsi scattare una fotografia, cosa che ha fatto storcere il naso a parecchie associazioni per la difesa della privacy

ascolta articolo

Il nuovo sistema ha l’obiettivo di velocizzare gli ingressi, semplificare i rientri durante la giornata e contrastare la condivisione impropria dei pass annuali. Il riconoscimento facciale da poco introdotto a Disneyland, il parco giochi più famoso della California del Sud, ha già sollevato non poche polemiche. Infatti da qualche settimana non basta più scansionare il QR code del biglietto, ma bisogna anche farsi scattare una fotografia, cosa che ha fatto storcere il naso a parecchie associazioni per la difesa della privacy. 

La nuova tecnologia

La foto del visitatore viene trasformata in una sequenza numerica unica tramite tecnologia biometrica e confrontata con i dati associati al biglietto o all'abbonamento. Un sistema simile a quello degli aeroporti, quando gli agenti verificano identità e documento. Il riconoscimento facciale viene usato nei negozi, nei casinò e perfino, secondo alcune cause, al Madison Square Garden, per impedire l'accesso a persone sgradite. Meta starebbe valutando funzioni simili per i suoi occhiali smart, già contestati perché registrano chi ti sta davanti senza consenso. Diverse forze dell'ordine statunitensi si avvalgono di questa tecnologia, al centro di cause legali per arresti che colpirebbero in modo sproporzionato i neri. Gli esperti di privacy avvertono che la normalizzazione della biometria rischia di trasformare la sorveglianza in routine quotidiana, esponendo aziende e privati a furti di dati o richieste delle forze dell'ordine. L'American Civil Liberties Union ha espresso timori in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Disney assicura che le informazioni vengono cancellate dopo 30 giorni e che l'uso è facoltativo. Ma su dodici varchi aperti lo scorso fine settimana, solo quattro non avevano il riconoscimento facciale e la differenza non era evidente fino agli ultimi passi della fila. A quel punto, i fan si sottoponevano senza protestare, sia adulti che bambini. Difficile pensare che il processo ormai avviato da molte realtà possa essere frenato.

Approfondimento

Con World of Frozen inizia una nuova era per Disneyland Paris
FOTOGALLERY

1/19
Lifestyle

A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO

È stata inaugurata la nuova configurazione del celebre parco alle porte della capitale francese: prende così il via la nuova spettacolare avventura di World of Frozen e il secondo parco, finora Walt Disney Studios, si trasforma in Disney Adventure World

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Mosca pronta a fornire assistenza per risolvere crisi Hormuz. LIVE

live Mondo

Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Siamo sempre...

Trump alla cena con Re Carlo: "Gli Usa hanno sconfitto Teheran". LIVE

live Mondo

Il presidente Usa ha nuovamente attaccato l'Iran in un post sui social media, affermando che il...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo

Mondo

Il presunto autore dell'attacco avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei presenti nella zona....

Parigi, gigantesco sciame api sotto sella bici vicino al Louvre. VIDEO

Mondo

L’episodio, che risale al 25 aprile, è stato subito gestito dalla Ratp, l’azienda del trasporto...

Mondo: I più letti