A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO

È stata inaugurata la nuova configurazione del celebre parco alle porte della capitale francese: prende così il via la nuova spettacolare avventura di World of Frozen e il secondo parco, finora Walt Disney Studios, si trasforma in Disney Adventure World
- Il 29 marzo 2026, Disneyland Paris ha celebrato la trasformazione del suo secondo Parco in Disney Adventure World con un esclusivo evento inaugurale. Alla cerimonia si sono alternati discorsi ufficiali e performance artistiche che hanno reso omaggio alle storie Disney più amate fondendo musica e danza.
- La presidente di Disneyland Paris, Natacha Rafalski, il Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, Josh D’Amaro, e il Chairman di Disney Experiences, Thomas Mazloum.
- La performance della cantante francese Santa che ha eseguito "Into the Unknown" al pianoforte di ghiaccio prima di essere raggiunta sul palco dalla piccola Lou (11 anni) con cui ha duettato sulle note di "Do You Want to Build a Snowman?". La performance si è chiusa sulle note di "Let It Go".
- “Con Disney Adventure World, non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland Paris ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”, ha dichiarato durante l'evento Natacha Rafalski.
- Il momento inaugurale ha visto la partecipazione di Rapunzel e Flynn, che hanno reso omaggio alla nuova attrazione Raiponce Tangled Spin situata lungo Adventure Way.
- Tra le novità principali troviamo l’apertura di Adventure Way, un maestoso viale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quindici nuovi punti ristoro. C'è inoltre un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutti i giorni farà da sfondo a Disney Cascade of Lights, un inedito spettacolo serale.
- Punto focale della trasformazione è l’attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle ricreato a grandezza naturale include una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno e incontri regali con Anna ed Elsa. L’esperienza è completata da una accogliente taverna e boutiques a tema.
- All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen, una delle storie più amate. I visitatori hanno inoltre l’opportunità unica di incontrare le regine Anna ed Elsa nel Castello di Arendelle. Successivamente, le celebrazioni continuano nella Baia con “A Celebration in Arendelle”, uno spettacolo di circa quindici minuti presentato più volte al giorno.
- “Poche storie hanno avuto una risonanza mondiale tra i fan come Frozen. Dal grande schermo ai nostri Parchi, alle crociere e oltre, il suo impatto continua a crescere, e con World of Frozen e Disney Adventure World, stiamo offrendo agli ospiti di Disneyland Paris l’opportunità di vivere quella storia in modi del tutto nuovi.”, ha dichiarato Josh D’Amaro, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company.
- Il Regno di Arendelle è stato ricreato a grandezza naturale e include una nuova attrazione per famiglie (in questa foto un dettaglio).
- Il viaggio dentro il mondo di Frozen è ricco di dettagli e di sorprese. Mentre si percorre l'attrazione si incontrano i personaggi e si rivivono i momenti più intensi della storia.
- Pensato come il gran finale di ogni giornata a Disney Adventure World questo spettacolo è concepito con una configurazione a 360°, con rive disposte a gradoni, garantisce a tutti una vista eccezionale da qualsiasi angolazione. Prima integrazione al mondo di un sistema di droni acquatici combinato con droni aerei di ultima generazione per creare coreografie mozzafiato che si dispiegano simultaneamente nel cielo e sull’acqua. Un viaggio eroico all’interno di storie come Oceania, Mulan, Hercules, Zootropia, UP e all’universo Marvel.
- Tra le novità c'è anche The Regal View Restaurant & Lounge, ristorante con servizio al tavolo. Questo locale è aperto a colazione, a pranzo e a cena, in un’atmosfera raffinata, decorata con grandi tende ricamate, arazzi floreali, delicati intagli in legno e imponenti affreschi murali che raffigurano, tra gli altri, Biancaneve, Tiana e Vaiana. Grandi e piccini hanno inoltre l’opportunità di incontrare alcune di queste Principesse Disney, come Belle, Merida, Jasmine, Aurora, Mulan o Ariel.
- Per il pranzo e la cena la proposta culinaria si trasforma in un viaggio innovativo ed esotico, ispirato alle terre lontane narrate nelle celebri storie delle Principesse Disney. Ogni portata è concepita come una tappa di un percorso gastronomico d’eccellenza caratterizzato da sapori ricercati.
- L’offerta si apre con un antipasto raffinato: tataki di tonno rosso in crosta di sesamo, accompagnato da insalata di daikon e wakame e impreziosito da un chutney di ananas alle bacche di pepe del Sichuan. Il percorso prosegue con una faraona arrosto, infusa con aromi orientali, frutta secca e limone candito. Il pasto si conclude con un’esclusiva creazione di alta pasticceria.
- Dentro il villaggio di Arendelle è possibile mangiare anche in una nuova taverna a servizio rapido. L’arredamento ripercorre la storia del regno e della famiglia reale attraverso gallerie di dipinti e numerosi oggetti decorativi. Aperto sia a pranzo che a cena, Nordic Crowns Tavern offre un’esperienza culinaria ispirata alla cucina nordica che include proteine, verdure di stagione e salse tipiche.
- Arendelle Boutique l’iconico negozio di giocattoli del villaggio offre oltre ai classici articoli di Frozen una selezione esclusiva di creazioni ispirate all’artigianato scandinavo. I visitatori possono trovare sculture in legno, abbigliamento e oggetti decorati con eleganti motivi tradizionali.
- Percorrendo le vie del villaggio, gli ospiti possono incontrare tanti altri Personaggi amatissimi, come Oaken il vivace bottegaio e Mossi un adorabile e curioso baby troll.
- In questa immagine la configurazione di Disney Adventure World e di World of Frozen.