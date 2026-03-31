 A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO

Lifestyle fotogallery
19 foto

È stata inaugurata la nuova configurazione del celebre parco alle porte della capitale francese: prende così il via la nuova spettacolare avventura di World of Frozen e il secondo parco, finora Walt Disney Studios, si trasforma in Disney Adventure World

Lifestyle: Ultime gallery

A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen, ecco com’è fatto. FOTO

Lifestyle

È stata inaugurata la nuova configurazione del celebre parco alle porte della capitale francese:...

19 foto

Libri per bambini, letture primaverili per bimbi da 3 a 11 anni

Lifestyle

Tempo di libri allegri, frizzanti, di storie di cavalieri e di draghi, di cagnolini e pirati. Ma...

9 foto

Buongiorno e buona Domenica delle Palme, immagini e frasi d'auguri

Lifestyle

Il 29 marzo si celebra la Domenica delle Palme. Nella domenica che precede la Pasqua, si ricorda...

10 foto

Bambini in viaggio, i parchi divertimento che riaprono in primavera

Lifestyle

Con l’arrivo della primavera, tornano a vivere anche i grandi parchi di divertimento italiani: un...

11 foto

Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

Lifestyle

Bed&breakfast glamour, agriturismi di lusso, dimore storiche e country relais con un unico...

40 foto
Table decorated with white eggs, a ceramic bunny, and a vase of flowers, creating a festive spring atmosphere

ALTRE NOTIZIE

Guerra Iran, Trump: "Chi non aiuta si prenda il petrolio da solo"

Mondo

Leone XIV: "Ho sentito Trump, torni al tavolo del dialogo". Hegseth: "Se l'Iran è saggio, farà un...

Ucraina, Tajani a Zelensky: Impegno italiano per libertà di Kiev

Mondo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso parte a Kiev a una riunione con i colleghi...

Finale playoff Mondiali, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia

Sport

A Zenica la Nazionale di Gattuso va in vantaggio con Kean, rimane in inferiorità numerica per...