Con World of Frozen inizia una nuova era per Disneyland Paris

Nel parco alle porte di Parigi è stata inaugurata la nuova espansione interamente dedicata al magico regno di Arendelle. Un investimento di 2 miliardi di euro che ha portato all'ingresso di oltre 1.000 dipendenti e quasi 400 fornitori che hanno contribuito al progetto. Con l’occasione, inoltre, il secondo parco ex Walt Disney Studios prende il nome di Disney Adventure World, arrivando quasi a duplicare la sua superficie iniziale ascolta articolo

Il momento tanto atteso è arrivato. A Disneyland Paris si sono aperte le porte di World of Frozen, una nuova area interamente dedicata al magico regno di Arendelle. Un’espansione importante, che catapulta il parco alle porte di Parigi in una nuova era e che segna anche un punto fondamentale in termini di investimenti e di impatto sul territorio e sull’occupazione.

La visita di Macron alla vigilia dell’inaugurazione Disneyland Paris si conferma come prima destinazione turistica d'Europa. Dalla sua apertura nel 1992, il Resort ha accolto oltre 445 milioni di visite, arrivando a generare da solo il 6,1% delle entrate turistiche totali della Francia. L’investimento di 2 miliardi di euro annunciato nel 2018 per Disney Adventure World ha portato all'ingresso di oltre 1.000 dipendenti, con quasi 400 fornitori che hanno contribuito al progetto. E non è un caso se alla vigilia dell’inaugurazione i vertici di Disney hanno ricevuto la visita del presidente francese Emmanuel Macron.

La presidente di Disneyland Paris, Natacha Rafalski, il Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, Josh D’Amaro, e il Chairman di Disney Experiences, Thomas Mazloum.

Nasce Disney Adventure World Con l’arrivo di World of Frozen, il secondo parco presente a Disneyland Paris (gli ormai ex Walt Disney Studios) è stato ribattezzato in Disney Adventure World, arrivando quasi a duplicare la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze senza precedenti nei tre mondi immersivi: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. “Con Disney Adventure World, non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland Paris ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”, ha dichiarato la presidente di Disneyland Paris Natacha Rafalski. Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Thomas Mazloum, Chairman di Disney Experiences: “Continuiamo a espandere Disneyland Paris con ambizione e determinazione. La trasformazione del nostro secondo Parco riflette il meglio di ciò che Disney rappresenta: un’immaginazione senza confini che unisce le persone”. Vedi anche Disneyland Paris, viaggio in 3 minuti dentro World of Frozen. VIDEO

Ecco World of Frozen Tra le novità principali di Disney Adventure World troviamo l’apertura di Adventure Way, un maestoso viale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quindici nuovi punti ristoro. Al centro di tutto un nuovo lago chiamato Adventure Bay che ogni giorno farà da sfondo a Disney Cascade of Lights, un inedito spettacolo serale. Ma il punto focale della trasformazione è senza dubbio l’attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle ricreato a grandezza naturale include una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno oltre a incontri regali con Anna ed Elsa. “Poche storie hanno avuto una risonanza mondiale tra i fan come Frozen – ha detto Josh D’Amaro, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company – Dal grande schermo ai nostri Parchi, alle crociere e oltre, il suo impatto continua a crescere, e con World of Frozen e Disney Adventure World, stiamo offrendo agli ospiti di Disneyland Paris l’opportunità di vivere quella storia in modi del tutto nuovi.”