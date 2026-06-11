Cuba, Usa annunciano sanzioni contro compagnia petrolifera statale

L'annuncio è stato dato in una dichiarazione del Segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane e fermo oppositore del governo dell'Avana. L'accusa rivolta al governo centroamericano è quella di dirottare le risorse energetiche dell'isola "per arricchirsi"

Gli Stati Uniti hanno aggiunto la compagnia petrolifera statale cubana Cupet alla lista delle organizzazioni sanzionate, accusando il governo di dirottare le risorse energetiche dell'isola "per arricchirsi". L'annuncio è stato dato in una dichiarazione del Segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane e fermo oppositore del governo dell'Avana. "La compagnia petrolifera e del gas statale cubana Union Cuba-Petroleo (Cupet), ha illecitamente espropriato i propri beni a proprietari americani anni fa", ha dichiarato in un comunicato Rubio.