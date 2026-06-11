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Cuba, Usa annunciano sanzioni contro compagnia petrolifera statale

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L'annuncio è stato dato in una dichiarazione del Segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane e fermo oppositore del governo dell'Avana. L'accusa rivolta al governo centroamericano è quella di dirottare le risorse energetiche dell'isola "per arricchirsi"

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Gli Stati Uniti hanno aggiunto la compagnia petrolifera statale cubana Cupet alla lista delle organizzazioni sanzionate, accusando il governo di dirottare le risorse energetiche dell'isola "per arricchirsi". L'annuncio è stato dato in una dichiarazione del Segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane e fermo oppositore del governo dell'Avana. "La compagnia petrolifera e del gas statale cubana Union Cuba-Petroleo (Cupet), ha illecitamente espropriato i propri beni a proprietari americani anni fa", ha dichiarato in un comunicato Rubio.

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