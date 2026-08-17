Guerra Ucraina Russia, Cnn: "Kiev ha esaurito scorte missili intercettori Patriot". LIVE
Lo rivela la Cnn, che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, "giacciono inerti, in un campo di mais, con i contenitori vuoti, l'ultimo lancio risale a 10 settimane fa". Secondo il Telegraph, la Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Mosca rivendica conquista di due villaggi nel sud e nell'est dell'Ucraina
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L' Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori. Lo rivela la Cnn in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, "giacciono inerti, in un campo di mais, con i contenitori vuoti, l'ultimo lancio risale a 10 settimane fa".
Secondo The Telegraph, la Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine.
Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica: quasi 1.500 quelli lanciati, la Russia ne ha abbattuti 822. Per il ministero della Difesa russo, l’attacco ucraino è stato "il più massiccio" registrato dall’inizio dell’anno. Sale a nove il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia: le forze armate di Kiev hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo nella regione di Belgorod. Tra i feriti, anche un bambino di 14 anni. Le forze russe hanno attaccato una miniera dell'azienda energetica privata ucraina Dtek nella regione di Dnipropetrovsk, provocando un morto.
Intanto, il ministero della Difesa di Mosca riferisce che le truppe russe hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri due insediamenti nel sud e nell'est dell'Ucraina. Si tratta del villaggio di Novosoloshino, nella regione meridionale di Zaporizhzhia, e di Andreevskaia Obshchina, nell'oblast orientale di Donetsk.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
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- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
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La Corte Suprema russa conferma l'esclusione di Yabloko dalle elezioni
La Corte Suprema russa ha respinto oggi in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il Presidio della stessa Corte Suprema, ha annunciato il suo avvocato, Gadzhi Aliyev, parlando con l'agenzia Tass. Alcune decine di sostenitori di Yabloko che si erano radunati davanti alla sede della Corte per protestare contro l'esclusione dalle elezioni sono stati fermati, secondo quanto riferisce l'ong Ovd-Info, specializzata nell'assistenza legale agli oppositori. La stessa organizzazione stima che i fermati, portati presso diverse stazioni di polizia, potrebbero essere fino a 85, ma diversi di loro hanno cominciato ad essere rilasciati dopo aver ricevuto un avvertimento. Il 10 agosto la Corte Suprema aveva deciso di escludere Yabloko dalle elezioni in programma dal 18 al 20 settembre accogliendo una richiesta del piccolo partito nazionalista filo-Cremlino Rodina, secondo il quale Yabloko aveva violato la legislazione in materia di proprietà intellettuale in alcuni post sul suo sito e aveva ricevuto fondi da persone finanziate da Stati esteri. Uscendo dalla sede della Corte Suprema, il leader di Yabloko, Nikolai Rybakov, ha affermato che presto il partito annuncerà un nuovo piano per poter continuare la sua attività. Sempre oggi un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente del partito, Lev Shlosberg, a 11 anni e un mese di carcere per aver "screditato" e diffuso "notizie false" sull'esercito russo, secondo quanto riferito dal Moscow Times.
Ucraina, Cnn: "Esaurite scorte missili intercettori Patriot"
L' Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori. Lo rivela la Cnn in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma piu' ambita al mondo, i Patriot, "giacciono inerti, in un campo di mais, con i contenitori vuoti, l'ultimo lancio risale a 10 settimane fa". Il missile intercettore Patriot, spiega la Cnn, di fabbricazione statunitense e' al centro di una crisi globale di approvvigionamento, mentre decine di paesi si affannano a rafforzare i propri sistemi di difesa. E' una delle poche armi in grado di abbattere missili balistici, in un Golfo dilaniato dalla guerra con l'Iran, e soprattutto in una Ucraina devastata dall'ondata di attacchi di Mosca che ha reso luglio il mese piu' letale per i civili dal maggio 2022. La Cnn e' stata la prima emittente a ottenere l'accesso a un Patriot in territorio ucraino, permettendo cosi' ai funzionari ucraini di rivelare la triste verita': il paese ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori. Secondo l'ingegnere capo di base in Ucraina, che non ha rivelato il suo nome ne' ha voluto specificare i dettagli sul modello del Patriot o sulla sua ubicazione, sarebbero ormai sei settimane che non si vede un lanciatore Patriot sparare. "E' una scena davvero straziante quando si hanno a disposizione le attrezzature ma non si e' in grado di intercettare alcun missile", ha spiegato l'ingegnere: "I missili balistici ti sorvolano la testa e non puoi farci niente, e alle tue spalle ci sono civili". "E' come imparare a camminare, ma non essere in grado di farlo. Come imparare a respirare, ma non essere in grado di farlo". "E' difficile perche' si vedono bersagli che minacciano la popolazione civile, le infrastrutture critiche, cosi' come le famiglie dei miei commilitoni e la mia stessa famiglia", ha detto un altro membro della equipe. Secondo la Cnn la crisi globale nella fornitura di intercettori Patriot e' stata alimentata dal loro uso indiscriminato nel Golfo, a marzo e aprile, spesso per contrastare gli attacchi di droni iraniani relativamente economici. Si ritiene che i ricchi stati del Golfo abbiano utilizzato decine di questi intercettori, e che il conflitto in Medio Oriente avrebbe quindi alla fine avuto ripercussioni sull'Ucraina. "Avevamo previsto che ci saremmo trovati in difficolta'. Siamo rimasti molto scioccati dal numero di missili lanciati simultaneamente, proprio i missili che avremmo potuto usare contro i missili balistici russi", hanno detto gli esperti. Secondo il Foreign Policy Research Institute, le forze della coalizione hanno utilizzato in media 225 intercettori al giorno nei primi quattro giorni di guerra con l'Iran. Hanno inoltre osservato che la Lockheed Martin ha prodotto 620 intercettori nel 2025, ovvero 1,7 al giorno, con un rapporto di 132 a 1 tra produzione e utilizzo. A gennaio, il Pentagono ha stipulato un accordo settennale con la Lockheed Martin per la produzione di 2.000 intercettori all'anno entro il 2030, anno in cui la guerra in Ucraina avra' compiuto otto anni. Non e' chiaro quanti intercettori siano stati promessi all'Ucraina dagli Stati Uniti, ne' a quanto ammonti l'arsenale statunitense, di cui Zelensky ha affermato di possedere l'1%.
Russia, Corte respinge ricorso: "Yabloko escluso da elezioni"
La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati del partito pacifista Yabloko contro la decisione di escludere la lista dalle elezioni federali della Duma di Stato. Il partito e' stato escluso dalla partecipazione alle elezioni della Duma lo scorso 10 agosto. La Corte Suprema si e' pronunciata in risposta a una causa intentata dal partito Rodina. La causa sosteneva che Yabloko avesse violato il diritto d'autore sui materiali della sua campagna elettorale e avesse ricevuto finanziamenti dall'estero. Durante l'udienza d'appello di Yabloko di oggi la polizia ha fermato una ottantina di persone fuori dal palazzo della Corte Suprema.
Russia, intelligence: "Piano Occidente per far credere vendiamo armi ai narcos"
L'intelligence estera russa (Svr) ha denunciato un presunto piano orchestrato dai servizi segreti di un Paese occidentale, in coordinamento con l'Ucraina, per accusare Mosca di fornire illegalmente armi ai cartelli della droga e ad altri gruppi criminali organizzati in Venezuela, Colombia e Messico. Secondo l'Svr, citato dal ministero degli Esteri russo, l'operazione avrebbe l'obiettivo di mettere in scena "un altro spettacolo antirusso", definito da Mosca "un dramma sul narcotraffico di terza categoria". A questo scopo, nei tre Paesi latinoamericani sarebbero state introdotte armi di fabbricazione russa "catturate dal nemico durante l'operazione militare speciale", espressione usata da Mosca per indicare l'invasione dell'Ucraina. Secondo l'intelligence russa, il presunto piano prevederebbe inoltre l'utilizzo di "materiali audio e video manipolati" per far credere che cittadini russi forniscano armi a destinatari latinoamericani attraverso intermediari, oltre a "documenti falsificati" destinati a coinvolgere membri delle Forze armate russe. Per Mosca, l'obiettivo sarebbe danneggiare "le relazioni costruttive della Russia con i Paesi della regione" e spingere i governi latinoamericani a sostenere la linea occidentale contro la Russia.
Tribunale russo condanna a 11 anni vicepresidente del partito di opposizione
Un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko, Lev Shlosberg, a 11 anni e un mese di carcere per aver "screditato" e diffuso "notizie false" sull'esercito russo: lo riporta il Moscow Times. Shloberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale, secondo quanto riportato dall'agenzia Mediazona, per aver criticato la guerra in Ucraina, che al processo ha descritto come una catastrofe per la Russia. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nella sua dichiarazione finale al processo, riporta Amnesty International, Lev Shlosberg ha descritto come "migliaia e migliaia" di persone siano state prese di mira in Russia per le loro convinzioni "pacifiche, non violente e umanistiche". "In realtà - ha aggiunto - in quest'aula di tribunale io sono la Federazione Russa, che è stata rinchiusa in una gabbia e che si vuole ridurre al silenzio". Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale, ha dichiarato che "il processo e la condanna arbitrari di Shlosberg sono una palese rappresaglia per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione e per aver chiesto la pace" "L'esclusione del partito Yabloko dalle elezioni della Duma di Stato di settembre è un'ulteriore prova che il pluralismo politico e le posizioni pacifiste non trovano posto nella Russia di oggi", ha aggiunto.
Kiev: "Un morto in un attacco russo contro una miniera di Dnipropetrovsk"
Le forze russe hanno attaccato una miniera dell'azienda energetica privata ucraina Dtek nella regione di Dnipropetrovsk, provocando un morto. Lo afferma la stessa azienda su Telegram, riferendo che oggi "droni russi hanno attaccato in massa" il territorio di una delle miniere della regione. "Purtroppo, un nostro collega è deceduto a seguito dell'attacco", mentre "un altro dipendente è rimasto ferito". A seguito dell'attacco, "le infrastrutture dell'azienda hanno subito danni significativi", ha poi aggiunto Dtek.
Russia, Lavrov: "Giappone oltrepassato limite decenza"
Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha condannato le critiche di Tokyo a Vladimir Putin per il suo viaggio a Iturup. "I nostri colleghi giapponesi, i nostri vicini, hanno certamente oltrepassato il limite della decenza con le loro dichiarazioni del tutto inaccettabili, secondo le quali il presidente non puo' visitare alcuna parte della Russia", ha affermato Lavrov in una conferenza stampa. Lavrov ha esortato i leader giapponesi a concentrarsi sugli affari interni anziche' attaccare Mosca e ha affermato che Tokyo sta tentando di riscrivere il diritto internazionale per adattarlo ai propri interessi e a quelli degli Stati Uniti, di eludere le proprie responsabilita' storiche e di violare la propria costituzione.
Pentagono: maxi commessa da 22,9 miliardi con Rtx per i missili Tomahawk
Il Pentagono e RTX accelerano la produzione di munizioni critiche grazie alla maxi commessa della Marina per i missili Tomahawk, nell'ambito di un contratto da 22,9 miliardi di dollari, con Raytheon (una divisione di RTX). L'operazione, si legge in una nota, punta a rafforzare "una capacità fondamentale per gli attacchi a lungo raggio". Il Dipartimento ha chiesto "di espandere la produzione di munizioni e RTX ha risposto all'appello", ha dichiarato Michael P. Duffey, sottosegretario alla Guerra per l'Acquisizione e il Sostegno. La commessa per i Tomahawk "potenzia la nostra capacità di equipaggiare la Joint Force, garantendo che i nostri combattenti non debbano mai affrontare uno scontro alla pari", ha aggiunto. Il contratto consente di rendere operative rapidamente nuove capacità per far fronte alle minacce moderne, offrendo al contempo ai partner industriali la stabilità necessaria per ampliare la forza lavoro, aumentare i ritmi produttivi e rafforzare le catene di approvvigionamento. "Garantire che le nostre forze navali e congiunte dispongano della potenza di fuoco letale necessaria per scoraggiare le aggressioni e proteggere la patria è di fondamentale importanza", ha affermato il segretario ad interim della Marina, Hung Cao. Il Portfolio Acquisition Executive (PAE) per le Munizioni è un'organizzazione del Dipartimento della Marina responsabile dello sviluppo, dell'approvvigionamento e della consegna di munizioni navali e capacità di attacco. "I nostri partner della base industriale della difesa, come RTX, stanno rispondendo all'appello di incrementare rapidamente la produzione di munizioni critiche", ha osservato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell. Il contratto "rappresenta esattamente quel tipo di azione decisiva che l'America merita".
Ucraina e Iran, rischia di nascere un unico grande fronte di guerra?
L'attacco attribuito a Kiev contro una nave iraniana nel Mar Caspio potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti tra i conflitti in Est Europa e in Medioriente. Una saldatura dei due fronti avrebbe conseguenze militari, energetiche e politiche e il Vecchio Continente rischierebbe di pagarne il prezzo più alto.
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Mykhailo Drapatyi, chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine
Drapatyi, già capo delle forze congiunte, ha partecipato ad alcune delle principali operazioni militari condotte dall’Ucraina dal 2014. Durante la guerra ha guidato la difesa di Kryvyi Rih e il gruppo operativo di Kherson.
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Kallas: "In autunno nuova lista sanzioni, più ambiziosa, aumento di un terzo entità sanzionate"
L'Alta rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha annunciato di voler aumentare di un terzo il numero dei sanzionati russi per la guerra in Ucraina. "Per l'autunno presenterò la lista di sanzioni più ambiziosa dall'inizio della guerra", ha dichiarato Kallas al quotidiano tedesco 'Die Welt', sottolineando che "una volta adottate, aumenterebbero immediatamente di un terzo il numero totale di entità russe sanzionate".
Sono state adottate 21 pacchetti di sanzioni contro la Russia da quando Mosca ha iniziato l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Le sanzioni secondo Kallas hanno privato la macchina bellica russa di "oltre 1.000 miliardi di euro". Secondo la Commissione europea le sanzioni hanno colpito 3.000 individui ed entità.
Mosca, conquistati un villaggio nella regione di Zaporizhzhia e uno nel Donetsk
Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che le truppe russe hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri due insediamenti nel sud e nell'est dell'Ucraina. Si tratta del villaggio di Novosoloshino, nella regione meridionale di Zaporizhzhia, e di Andreevskaia Obshchina, nell'oblast orientale di Donetsk.
Autorità russe, salgono a 9 gli uccisi nei raid ucraini delle ultime ore
Sale a nove il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dall'agenzia Tass riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk e un militare è morto in un attacco in quella di Belgorod. Sempre nella regione di Belgorod in precedenza il governatore, Alexander Shuvayev, aveva riferito che sei persone erano state uccise e quattro ferite in un attacco missilistico sul villaggio di Koloskovo.
Media, mons. Gallagher a Mosca dal 25 al 28 agosto
Si svolgerà dal 25 al 28 agosto la prevista visita a Mosca di monsignor Paul Richard Gallagher, il Segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano (ministro degli Esteri della Santa Sede). E' quanto scrive oggi la testata indipendente russa Nezavisimaia Gazeta, citando l'arcidiocesi metropolitana della Madre di Dio di Mosca. Il quotidiano sottolinea che sia Gallagher sia Matteo Zuppi, il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) che per due volte ha compiuto missioni a Mosca, nel 2023 e nel 2024, sono stati il mese scorso a Kiev. E lo stesso Zuppi ha in programma una nuova visita in Russia, probabilmente in settembre. "Per Gallagher - scrive Nezavisimaia Gazeta - è importante valutare l'atmosfera a Mosca per assicurare che la visita di Zuppi produca risultati concreti e non porti a una impasse diplomatica". Una tale impasse, secondo la testata, si verificò nel 2023, "quando la Russia rifiutò seccamente di discutere qualsiasi aspetto politico per una risoluzione del conflitto (in Ucraina) con l'inviato papale e la missione vaticana fu ridotta ad affrontare questioni umanitarie". Sempre secondo Nezavisimaia Gazeta, Gallagher si recherebbe a Mosca anche per tastare il terreno con le autorità russe e il Patriarcato ortodosso di Mosca in vista della nomina del nuovo arcivescovo cattolico, dopo le improvvise dimissioni, nel maggio scorso, di monsignor Paolo Pezzi. La responsabilità dell'arcidiocesi - che comprende anche le diocesi di Saratov, Irkutsk e Novosibirsk - è attualmente affidata al vescovo ausiliare Nikolay Dubinin come amministratore apostolico 'sede vacante'. "La nomina del capo di un arcidiocesi in un Paese come la Russia richiede di tastare delicatamente il terreno", sottolinea il giornale. Nezavisimaia Gazeta fa anche i nomi dei possibili candidati alla successione a Pezzi: oltre a Dubinin, vengono citati i vescovi Clemens Pickel, Joseph Werth e Stefan Lipke, di origine tedesca, e il bielorusso Kirill Klimovich. Tutti vivono da lungo tempo in Russia.
Atteso in Russia il leader golpista del Myanmar: "Domani incontro con Putin"
Il leader golpista del Myanmar, Min Aung Hlaing, è atteso in Russia, dove - secondo un comunicato di Mosca - domani al Cremlino è in programma un incontro tra lui e il presidente russo Vladimir Putin. Stando a Myanmar international tv, Min Aung Hlaing è partito stamattina dall'aeroporto di Naypyitaw. Il governo russo è considerato tra i più vicini alla giunta golpista del Myanmar. In aprile, Min Aung Hlaing si è fatto nominare presidente del Myanmar lasciando, almeno ufficialmente, la guida della giunta militare per diventare capo civile del Paese: un cambio di incarico formale che secondo diversi esperti difficilmente condurrà a veri cambiamenti nella politica repressiva del suo governo, accusato di gravissime violazioni dei diritti umani, e che arriva in un momento in cui il leader golpista cerca di superare il suo isolamento a livello internazionale. La giunta golpista ha preso il potere nel 2021 togliendolo al governo eletto della premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi e mettendo al bando l'opposizione. Da allora, è scoppiata una guerra civile in cui si stima che siano state uccise decine di migliaia di persone. Nel 2023, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, Tom Andrews, ha accusato il Myanmar di aver importato in due anni dalla Russia armi e altri materiali per l'esercito per 400 milioni di dollari e dalla Cina per 260 milioni di dollari.
Rischio droni, cancellato festival musicale Piazza Rossa
Il tradizionale Festival internazionale delle orchestre militari 'Spasskaya Bashnia', che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, a Mosca, non si terrà quest'anno, a causa dell'aumento degli attacchi dei droni ucraini contro la capitale russa. Gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione quattro giorni prima dell'evento; in 18 anni, l'evento era stato cancellato solo una volta, nel 2020, a causa della pandemia di Covid. Il canale Telegram dell'evento ha comunicato che il festival è stato posticipato al 2027 "per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori". L'annullamento dell'evento è stato annunciato appena quattro giorni prima della sua apertura, fissata a venerdì.
Media, la Russia ha costruito 10 basi segrete per lanciare droni a lungo raggio
La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il il quotidiano britannico The Telegraph in un'inchiesta basata sull'analisi di immagini satellitari, documenti riservati e dati della società di analisi DroneSec. Giornalisti e analisti militari hanno scoperto 59 rampe di lancio meccaniche lungo i confini tra Ucraina e Bielorussia. Queste catapulte su rotaia sostituiscono le piste di atterraggio e consentono il lancio rapido di droni pesanti simili ad aerei proprio in prossimità della linea del fronte. Almeno 20 di queste rampe di lancio hanno una forma allungata. Gli esperti indicano che sono progettate per il lancio delle più recenti versioni ad alta velocità di droni a lungo raggio, dotate di propulsione a reazione. Alcuni di questi hub sono stati creati convertendo basi militari e aeroporti civili preesistenti, mentre altri sono stati costruiti da zero in aree rurali.
Ucraina, colpito centro logistico a Odessa
L'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico di Nova Post, principale azienda privata di spedizioni e logistica in Ucraina, un deposito di droni a Dmitrovka nella regione di Dnipropetrovsk e una base temporanea di truppe ucraine a Dobropolye nel Donetsk, ha annunicato il ministero della Difesa russo in un comunicato. "Per gli attacchi sono stati utilizzati droni Geran-4 Seeker. La sorveglianza ha confermato la distruzione di tutti gli obiettivi", si legge nel comunicato.
Mosca, intercettati e abbattuti 205 droni ucraini
La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sull Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Le Forze Armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo nella regione di Belgorod. Sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite, ha riferito il governatore ad interim Alexander Shuvayev al canale Max. Tra i feriti, anche un bambino di 14 anni.