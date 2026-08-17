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Nave di Emergency soccorre un'imbarcazione con 50 migranti: 7 morti. A bordo anche minori

Mondo
©Ansa

La barca è stata individuata in mattinata nelle acque internazionali della zona Sar libica. A bordo, partiti all’alba del 16 agosto da Zuwara, c’erano un totale di 50 migranti originari della Somalia e dell'Egitto: tra loro anche 29 minori non accompagnati

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Un’imbarcazione con a bordo 50 migranti è stata soccorsa in mattinata da una nave di Emergency. Sette persone erano già decedute durante la traversata, altre due, come ha fatto sapere la ong, sono in gravi condizioni per "soffocamento". La Life Support di Emergency ha individuato la barca di legno a doppio ponte con i naufraghi intorno alle 6 nelle acque internazionali della zona Sar libica. "Hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara, e sono originari della Somalia e dell'Egitto”, ha spiegato Emergency. “Le persone soccorse in totale sono 50, di cui 45 uomini e 5 donne. Ci sono 29 minori stranieri non accompagnati, di cui 26 maschi e 3 donne". Emergency ha chiesto "alle autorità competenti l'assegnazione di un Pos vicino" e le è stato assegnato il porto di Bari.

I soccorsi

Il soccorso si è concluso alle 8.07 di oggi. Il capo missione della Life Support di Emergency, Jonathan Nanì La Terra, ha precisato che alle 6 del mattino hanno identificato "due imbarcazioni dal radar e poi dal ponte con i binocoli". Quando si sono avvicinati hanno visto "una barca di legno sovraffollata e una motovedetta libica che si stava avvicinando e ha iniziato a dirigersi verso la nostra nave. A un miglio di distanza li abbiamo contattati per avvisare che l'operazione di soccorso era già in corso: l'imbarcazione libica è rimasta a sorvegliare l'operazione per tutta la sua durata". A metà soccorso il team si è accorto della presenza di "nove persone sdraiate sul ponte, dove erano state trasportate dagli altri naufraghi che le avevano recuperate dalla stiva dove avevano trascorso tutto il viaggio. Per sette di loro non c'è stato niente da fare; due di loro sono in condizioni critiche per soffocamento". Tra i naufraghi, nove in totale hanno bisogno di assistenza medica, con due di loro che quindi versano "in condizioni critiche".

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Altri soccorsi in acque Sar maltesi

Sempre questa mattina la nave di Sos Mediterranee ha tratto in salvo 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bambini. Erano su un gommone in zona Sar maltese, raggiunto dopo un messaggio di soccorso trasmesso da un velivolo di Frontex. Avevano trascorso tre giorni in mare. 

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