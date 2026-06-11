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Usa, evacuazione al Pentagono per incidente con materiali pericolosi. Ma era falso allarme

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©IPA/Fotogramma

Secondo quanto inizialmente riportato i sistemi di monitoraggio avevano rilevato un problema relativo alla qualità dell'aria, portando all'evacuazione di alcuni piani e al lockdown di altri. Il portavoce Parnell aveva parlato di "misure precauzionali"

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Alcuni piani del Pentagono sono stati evacuati e altri sono stati messi in lockdown a causa di quello che in un primo momento sembrava essere un incidente con materiali pericolosi ma si è poi rivelato un falso allarme. A riportare la vicenda è la Cnn citando alcune fonti. Secondo i vigili del fuoco della contea di Arlington, l'allarme era stato innescato da un problema relativo alla qualità dell'aria rilevato dai sistemi di monitoraggio dell'edificio. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, aveva confermato che i sistemi interni hanno individuato un'anomalia che richiede misure precauzionali fino a quando non sarà possibile valutarne la portata.

"Protocolli standard di protezione"

"Il Dipartimento sta attuando i protocolli standard di protezione, compreso un ordine di permanenza sul posto per l'area interessata", aveva dichiarato, aggiungendo che le squadre di emergenza sono già operative per assistere il personale presente nell'edificio. L'intervento è stato coordinato dalla squadra specializzata nella gestione di materiali pericolosi della Pentagon Force Protection Agency, con il supporto del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Arlington. Anche l'Arlington Fire & Ems aveva confermato che la propria unità HazMat (materlia pericolosi) era impegnata al Pentagono nell'ambito di un "incidente con materiali pericolosi".

I piani interessati

Secondo due delle fonti citate da Cnn, il lockdown ha interessato i piani dal secondo al quinto nei corridoi dal quattro al sette del vasto complesso militare. Una terza fonte ha riferito inoltre che gli agenti di polizia presenti nell'edificio hanno operato indossando maschere antigas e tute complete di protezione chimica.

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