Legge elettorale, Schlein: "Governo ha fallito, vada a casa"

"E' il momento di tornare a casa e di dare al paese un governo in grado di risolvere i problemi degli italiani". Così nell'Aula della Camera la leader del Pd Elly Schlein. "Sono andati sotto per la loro arroganza, oggi abbiamo visto la maggioranza spaccarsi e il governo andare sotto, con le opposizioni unite, a differenza loro che si sono trovati divisi". Il voto di oggi - ha rimarcato Schlein - "ha punito l'arroganza di una premier donna che pur di mantenere il suo potere ha cancellato le altre donne dalle liste. Non immaginavamo che sarebbero venuti giù così presto, adesso non resta che il governo prenda atto del suo fallimento, traggano le conseguenze e vadano a casa", ha concluso Schlein.