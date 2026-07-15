Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze

Poco dopo le 19 del 14 luglio l'Aula di Montecitorio ha respinto per un solo voto, 188 contrari contro 187 favorevoli, l'emendamento a prima firma FdI, Noi moderati e Udc che introduceva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze. Il voto si è svolto a scrutinio segreto, come richiesto dalle opposizioni. La premier ha affidato ai social la sua reazione: "Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude, abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate". E ha aggiunto: "anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione".