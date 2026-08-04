Siccità Uk, a Londra il luglio più secco degli ultimi 150 anni. FOTO

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Emergenza siccità in Inghilterra, a Londra il luglio più secco degli ultimi 150 anni. FOTO

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Come rileva la storica stazione metereologica di Kew Gardens, per la capitale britannica il mese di luglio 2026 è il primo senza piogge dopo un secolo e mezzo. Il sito ufficiale del governo ha inserito circa metà del Paese in stato di allerta per l'assenza di precipitazioni e temperature elevate. Ecco le zone più colpite

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