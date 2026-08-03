L’addio a Mattia Maestri dopo nove anni di coma. FOTO

Nella chiesa parrocchiale di Coredo si sono svolti i funerali di Mattia Maestri, morto a 13 anni dopo nove anni in stato vegetativo. Il bambino aveva mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. La famiglia ha annunciato che proseguirà la battaglia legale e l’impegno per introdurre l’etichettatura obbligatoria sui rischi dei prodotti a latte non pastorizzato. Ecco le immagini.