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L’addio a Mattia Maestri dopo nove anni di coma. FOTO

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Nella chiesa parrocchiale di Coredo si sono svolti i funerali di Mattia Maestri, morto a 13 anni dopo nove anni in stato vegetativo. Il bambino aveva mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. La famiglia ha annunciato che proseguirà la battaglia legale e l’impegno per introdurre l’etichettatura obbligatoria sui rischi dei prodotti a latte non pastorizzato. Ecco le immagini.

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