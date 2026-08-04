Raccoglie patate in un campo e muore dopo un malore per il caldo

La vittima è una donna di 90 anni trovata senza vita nel primo pomeriggio nella zona di contrada Lorenzi, a Valdagno. Il corpo dell'anziana è stato scoperto dopo alcune ore all'interno del terreno da parte di alcuni vicini facendo scattare l'allarme ai soccorsi

Una donna di 90 anni è deceduta in contrada Lorenzi a Valdagno, nel Vicentino, a causa del caldo, mentre raccoglieva patate nel campo della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto dai vicini nel primo pomeriggio, facendo scattare l'allarme dopo alcune ore dal decesso. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno però solo potuto constatare il decesso della donna correlandone la morte al calore e ad un successivo malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri (ALLERTA CALDO IN ITALIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).