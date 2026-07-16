Meloni ha voluto dar prova di coerenza quando, il 15 luglio, un giorno dopo il ko sull’emendamento FdI-Udc-Nm sulle preferenze, ha chiesto al suo partito di votare a favore di un altro emendamento sulle preferenze, quello dei vannacciani di Futuro Nazionale. Non è l'unica interpretazione. Dopo settimane di attacchi incrociati, può sembrare un primo abboccamento con la forza di Vannacci, una cui eventuale entrata nel centrodestra è osteggiata fortemente dal mondo berlusconiano. Più che altro, però, viene spiegato come un messaggio agli alleati. E se Lega e FI si risentono, si taglia corto fra i deputati della premier: "Ci potevano pensare prima di votare contro le preferenze, sono loro che devono fare una riflessione...".

Per approfondire: Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così