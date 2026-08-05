Attacco a Londra, eliambulanza atterra a Trafalgar Square. FOTO

Un’eliambulanza è atterrata a Trafalgar Square dopo il ferimento di quattro uomini in Endell Street, nel cuore di Covent Garden. Una donna di 47 anni è stata arrestata: secondo le prime ipotesi investigative, avrebbe agito con un paio di forbici durante un raptus legato a problemi di salute mentale. L’area è stata transennata dalla Metropolitan Police. Ecco le immagini.