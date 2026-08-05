Attacco a Londra, eliambulanza atterra a Trafalgar Square. FOTO

Un’eliambulanza è atterrata a Trafalgar Square dopo il ferimento di quattro uomini in Endell Street, nel cuore di Covent Garden. Una donna di 47 anni è stata arrestata: secondo le prime ipotesi investigative, avrebbe agito con un paio di forbici durante un raptus legato a problemi di salute mentale. L’area è stata transennata dalla Metropolitan Police. Ecco le immagini.
- La Metropolitan Police ha isolato Endell Street, nel quartiere londinese di Covent Garden, dopo il ferimento di quattro uomini. Agenti e mezzi di servizio presidiano la strada mentre proseguono gli accertamenti.
- Gli agenti della Metropolitan Police si confrontano all’interno del perimetro di sicurezza. Una donna di 47 anni è stata arrestata con l’accusa di aggressione e possesso di un’arma offensiva.
- L’eliambulanza di London’s Air Ambulance è atterrata a Trafalgar Square per sostenere le operazioni di soccorso dopo l’attacco avvenuto a Covent Garden. Il velivolo si è poi rialzato in volo dopo l’intervento.
- Il personale sanitario raggiunge l’eliambulanza atterrata a Trafalgar Square, mobilitata insieme al servizio ambulanze di Londra dopo il ferimento di quattro uomini. I pazienti sono stati assistiti sul posto e successivamente trasferiti in ospedale.
- Il velivolo di London’s Air Ambulance resta nell’area davanti alla National Gallery, delimitata durante le operazioni di emergenza. L’intervento ha attirato l’attenzione di turisti e passanti nel centro della capitale britannica.