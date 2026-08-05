Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco a Londra, eliambulanza atterra a Trafalgar Square. FOTO

Mondo fotogallery
5 foto

Un’eliambulanza è atterrata a Trafalgar Square dopo il ferimento di quattro uomini in Endell Street, nel cuore di Covent Garden. Una donna di 47 anni è stata arrestata: secondo le prime ipotesi investigative, avrebbe agito con un paio di forbici durante un raptus legato a problemi di salute mentale. L’area è stata transennata dalla Metropolitan Police. Ecco le immagini.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Troppo caldo a Roma, udienza del Papa in basilica. FOTO

Cronaca

Papa Leone XIV ha tenuto nella Basilica di San Pietro la prima udienza generale dopo la pausa di...

7 foto

Auto finisce nel Po durante un inseguimento a Torino. FOTO

Cronaca

Un’auto è finita nel Po a Torino, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la...

12 foto

Incendio a Milano, 13 auto danneggiate: ipotesi batteria litio. FOTO

Cronaca

Una batteria al litio di una Toyota parcheggiata sarebbe la probabile causa dell’incendio...

23 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sono le conseguenze del vertice Ue sui migranti a dominare le aperture dei giornali in edicola...

13 foto

Siccità Uk, a Londra il luglio più secco degli ultimi 150 anni. FOTO

Mondo

Come rileva la storica stazione metereologica di Kew Gardens, per la capitale britannica il mese...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran, fonti stampa: vicina intesa su Hormuz. Media Teheran smentiscono

    live Mondo

    "Sono stati fatti molti progressi" e un accordo "è possibile domani o dopodomani", vale a dire...

    Zelensky denuncia forte calo forniture difesa aerea da partner. LIVE

    live Mondo

    La fornitura per i sistemi di difesa aerea è diminuita di tre volte rispetto al 2025, ha...

    Palmanova, paziente minaccia i sanitari: medico lo prende a pugni

    Cronaca

    Notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova, in provincia di Udine. Un...